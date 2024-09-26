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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

3 крейцера 1845 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 3 крейцера 1845 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 3 крейцера 1845 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Petra Klein

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 1,18 - 1,37 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1845
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 3 крейцера 1845 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I

Сохранность
  • Все фирмы
  • Денга1700 (1)
Вюртемберг 3 крейцера 1845 на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Вюртемберг 3 крейцера 1845 на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1845 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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