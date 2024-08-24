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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Монеты Вюртемберга 1845 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 гульдена 1845
Средняя цена 170 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
1 гульден 1845
Средняя цена 90 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 гульден 1838-1856 Инкузный брак
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1845
Средняя цена 95 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
3 крейцера 1845
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 крейцер 1845
Средняя цена 50 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1/2 крейцера без года (1816-1864)
Средняя цена 260 $
Продажи
0 8

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1845
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/4 крейцера 1845
Средняя цена
Продажи
0 0

Памятные монеты

Аверс
Реверс
1 гульден 1845 Посещение монетного двора
Средняя цена 12000 $
Продажи
0 4
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