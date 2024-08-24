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Вюртемберг
1845
Вюртемберг
Период:
1798-1873
1798-1873
Фридрих I Вильгельм
1798-1816
Вильгельм I
1816-1864
Карл I
1864-1873
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Вюртемберг
1845
Монеты Вюртемберга 1845 года
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Серебро
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Памятные
Серебряные монеты
2 гульдена 1845
Средняя цена
170 $
Продажи
0
27
1 гульден 1845
Средняя цена
90 $
Продажи
0
3
1 гульден 1838-1856
Инкузный брак
Средняя цена
2000 $
Продажи
0
1
6 крейцеров 1845
Средняя цена
95 $
Продажи
0
3
3 крейцера 1845
Средняя цена
—
Продажи
0
1
1 крейцер 1845
Средняя цена
50 $
Продажи
0
4
1/2 крейцера без года (1816-1864)
Средняя цена
260 $
Продажи
0
8
Медные монеты
1/2 крейцера 1845
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1/4 крейцера 1845
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Памятные монеты
1 гульден 1845 Посещение монетного двора
Средняя цена
12000 $
Продажи
0
4
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Вюртемберг
Период
1798-1873
Категория
Зактрыть
???
Вюртемберг
Период
1798-1873
Фридрих I Вильгельм
1798-1816
Вильгельм I
1816-1864
Карл I
1864-1873
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