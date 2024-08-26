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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

6 крейцеров 1845 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1845 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 6 крейцеров 1845 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 2,14 - 2,82 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1845
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 6 крейцеров 1845 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 2935 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 150 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2022.

Сохранность
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  • Höhn (1)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Денга1700 (1)
Вюртемберг 6 крейцеров 1845 на аукционе Münzen Gut-Lynt - April 7, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 7 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Вюртемберг 6 крейцеров 1845 на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
156 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Вюртемберг 6 крейцеров 1845 на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Вюртемберг 6 крейцеров 1845 на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1845 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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