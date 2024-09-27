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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1 гульден 1845 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 гульден 1845 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 1 гульден 1845 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,61 гр
  • Чистого серебра (0,307 oz) 9,549 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1845
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1 гульден 1845 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 4238 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 105 EUR. Торги состоялись 26 сентября 2005.

Сохранность
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  • WAG (1)
Вюртемберг 1 гульден 1845 на аукционе Teutoburger - September 16, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
106 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Вюртемберг 1 гульден 1845 на аукционе WAG - May 11, 2014
Продавец WAG
Дата 11 мая 2014
Сохранность XF
Цена
72 $
Цена в валюте аукциона 52 EUR
Вюртемберг 1 гульден 1845 на аукционе Künker - September 26, 2005
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2005
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 гульден 1845 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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