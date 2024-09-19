Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
1 гульден 1845 года "Посещение монетного двора" (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,61 гр
- Чистого серебра (0,307 oz) 9,549 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 1 гульден
- Год 1845
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1 гульден 1845 года "Посещение монетного двора". Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1491 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 11500 EUR. Торги состоялись 25 ноября 2013.
Сохранность
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- Busso Peus (1)
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- Sonntag (1)
- WAG (1)
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
14979 $
Цена в валюте аукциона 14000 EUR
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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