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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1 гульден 1845 года "Посещение монетного двора" (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 гульден 1845 года "Посещение монетного двора" - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 1 гульден 1845 года "Посещение монетного двора" - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,61 гр
  • Чистого серебра (0,307 oz) 9,549 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1845
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1 гульден 1845 года "Посещение монетного двора". Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1491 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 11500 EUR. Торги состоялись 25 ноября 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Künker (1)
  • Sonntag (1)
  • WAG (1)
Вюртемберг 1 гульден 1845 "Посещение монетного двора" на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
14979 $
Цена в валюте аукциона 14000 EUR
Вюртемберг 1 гульден 1845 "Посещение монетного двора" на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
9076 $
Цена в валюте аукциона 8750 EUR
Вюртемберг 1 гульден 1845 "Посещение монетного двора" на аукционе Sonntag - November 26, 2013
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
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Вюртемберг 1 гульден 1845 "Посещение монетного двора" на аукционе Künker - January 27, 2011
Продавец Künker
Дата 27 января 2011
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 гульден 1845 "Посещение монетного двора" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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