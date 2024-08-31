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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1 крейцер 1845 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 крейцер 1845 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 1 крейцер 1845 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,166)
  • Вес 0,66 - 0,86 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1845
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1 крейцер 1845 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 2154 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 95 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Grün (1)
  • Ibrahim's Collectibles (1)
  • Münzen & Medaillen (1)
  • Rio de la Plata (1)
Вюртемберг 1 крейцер 1845 на аукционе Ibrahim's Collectibles - March 5, 2023
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 5 марта 2023
Сохранность VF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Вюртемберг 1 крейцер 1845 на аукционе Rio de la Plata - June 19, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 19 июня 2022
Сохранность XF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 20 USD
Вюртемберг 1 крейцер 1845 на аукционе Münzen & Medaillen - May 30, 2012
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 30 мая 2012
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1845 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1845 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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