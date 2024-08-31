Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
1 крейцер 1845 года (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,166)
- Вес 0,66 - 0,86 гр
- Диаметр 14 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 1 крейцер
- Год 1845
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1 крейцер 1845 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 2154 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 95 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
- Все фирмы
- Grün (1)
- Ibrahim's Collectibles (1)
- Münzen & Medaillen (1)
- Rio de la Plata (1)
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 5 марта 2023
Сохранность VF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Где продать?
Для продажи 1 крейцер 1845 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск