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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

2 гульдена 1845 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 2 гульдена 1845 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 2 гульдена 1845 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 21,21 гр
  • Чистого серебра (0,6137 oz) 19,089 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 2 гульдена
  • Год 1845
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 2 гульдена 1845 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 222 проданному на аукционе Pegasus Auctions AB за 650 EUR. Торги состоялись 30 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Вюртемберг 2 гульдена 1845 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
190 $
Цена в валюте аукциона 175 EUR
Вюртемберг 2 гульдена 1845 на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
697 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Вюртемберг 2 гульдена 1845 на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1845 на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1845 на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1845 на аукционе Macho & Chlapovič - April 27, 2023
Продавец Macho & Chlapovič
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Вюртемберг 2 гульдена 1845 на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1845 на аукционе WAG - March 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1845 на аукционе WAG - May 16, 2021
Продавец WAG
Дата 16 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1845 на аукционе WAG - March 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 марта 2021
Сохранность VF
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Вюртемберг 2 гульдена 1845 на аукционе Felzmann - January 18, 2021
Продавец Felzmann
Дата 18 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1845 на аукционе Felzmann - November 12, 2019
Продавец Felzmann
Дата 12 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1845 на аукционе WAG - November 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1845 на аукционе WAG - October 6, 2019
Продавец WAG
Дата 6 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1845 на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1845 на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1845 на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1845 на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1845 на аукционе Rauch - June 25, 2017
Продавец Rauch
Дата 25 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1845 на аукционе Teutoburger - May 27, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 2 гульдена 1845 на аукционе Sonntag - December 6, 2016
Продавец Sonntag
Дата 6 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 гульдена 1845 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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