Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
2 гульдена 1845 года (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 21,21 гр
- Чистого серебра (0,6137 oz) 19,089 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 2 гульдена
- Год 1845
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 2 гульдена 1845 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 222 проданному на аукционе Pegasus Auctions AB за 650 EUR. Торги состоялись 30 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
697 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Macho & Chlapovič
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 18 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 12 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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