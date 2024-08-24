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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

3 крейцера 1825 года "Тип 1823-1825" (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 3 крейцера 1825 года "Тип 1823-1825" - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 3 крейцера 1825 года "Тип 1823-1825" - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,300)
  • Вес 1,27 - 1,49 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1825
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 3 крейцера 1825 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 2934 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 220 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2022.

Сохранность
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Вюртемберг 3 крейцера 1825 на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
228 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Вюртемберг 3 крейцера 1825 на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность XF
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 58 EUR
Вюртемберг 3 крейцера 1825 на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Вюртемберг 3 крейцера 1825 на аукционе WAG - January 14, 2018
Продавец WAG
Дата 14 января 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Вюртемберг 3 крейцера 1825 на аукционе Sonntag - November 26, 2013
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 3 крейцера 1825 на аукционе Künker - March 10, 2003
Продавец Künker
Дата 10 марта 2003
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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