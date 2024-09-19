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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Монеты Вюртемберга 1825 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 гульденов 1825 W
Средняя цена 8200 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
5 гульденов 1825 W
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 80

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 гульдена 1825 W
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 49
Аверс
Реверс
Талер 1825 W
Средняя цена 160 $
Продажи
1 201
Аверс
Реверс
1 гульден 1825 W
Средняя цена 810 $
Продажи
0 47
Аверс
Реверс
24 крейцера 1825
Средняя цена 330 $
Продажи
0 39
Аверс
Реверс
12 крейцеров 1825
Средняя цена 270 $
Продажи
1 26
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1825
Средняя цена 210 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1825
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 крейцера 1825
Средняя цена 140 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
3 крейцера 1825
Средняя цена 130 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 крейцер 1825 W
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/2 крейцера без года (1816-1864)
Средняя цена 260 $
Продажи
0 8

Памятные монеты

Аверс
Реверс
10 гульденов 1825 W Посещение монетного двора
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 1
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