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Вюртемберг
1825
Вюртемберг
Период:
1798-1873
1798-1873
Фридрих I Вильгельм
1798-1816
Вильгельм I
1816-1864
Карл I
1864-1873
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Вюртемберг
1825
Монеты Вюртемберга 1825 года
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Памятные
Золотые монеты
10 гульденов 1825 W
Средняя цена
8200 $
Продажи
0
9
5 гульденов 1825 W
Средняя цена
1700 $
Продажи
0
80
Серебряные монеты
2 гульдена 1825 W
Средняя цена
1000 $
Продажи
0
49
Талер 1825 W
Средняя цена
160 $
Продажи
1
201
1 гульден 1825 W
Средняя цена
810 $
Продажи
0
47
24 крейцера 1825
Средняя цена
330 $
Продажи
0
39
12 крейцеров 1825
Средняя цена
270 $
Продажи
1
26
6 крейцеров 1825
Средняя цена
210 $
Продажи
0
11
6 крейцеров 1825
Средняя цена
—
Продажи
0
0
3 крейцера 1825
Средняя цена
140 $
Продажи
0
6
3 крейцера 1825
Средняя цена
130 $
Продажи
0
1
1 крейцер 1825 W
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1/2 крейцера без года (1816-1864)
Средняя цена
260 $
Продажи
0
8
Памятные монеты
10 гульденов 1825 W Посещение монетного двора
Средняя цена
1200 $
Продажи
0
1
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Вюртемберг
Период
1798-1873
Категория
Зактрыть
???
Вюртемберг
Период
1798-1873
Фридрих I Вильгельм
1798-1816
Вильгельм I
1816-1864
Карл I
1864-1873
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