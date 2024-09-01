Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
24 крейцера 1825 года (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,583)
- Вес 6,68 гр
- Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8944 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 24 крейцера
- Год 1825
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 24 крейцера 1825 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1453 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 650 EUR. Торги состоялись 25 ноября 2013.
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность XF
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 18 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 6 апреля 2017
Сохранность AU
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Продавец Sonntag
Дата 6 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 20 июня 2015
Сохранность VF
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Продавец Gärtner
Дата 20 июня 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 10 декабря 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 31 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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