Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

24 крейцера 1825 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 24 крейцера 1825 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 24 крейцера 1825 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,583)
  • Вес 6,68 гр
  • Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8944 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 24 крейцера
  • Год 1825
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 24 крейцера 1825 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1453 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 650 EUR. Торги состоялись 25 ноября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Busso Peus (5)
  • Gärtner (1)
  • Grün (5)
  • Heritage (1)
  • Künker (11)
  • Meister & Sonntag (2)
  • Möller (1)
  • Münzen & Medaillen (1)
  • Reinhard Fischer (1)
  • Sonntag (7)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (2)
  • Westfälische (1)
Вюртемберг 24 крейцера 1825 на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность XF
Цена
322 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Вюртемберг 24 крейцера 1825 на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Вюртемберг 24 крейцера 1825 на аукционе Künker - May 11, 2022
Продавец Künker
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 24 крейцера 1825 на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 24 крейцера 1825 на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 24 крейцера 1825 на аукционе Reinhard Fischer - May 18, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 18 мая 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 24 крейцера 1825 на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 24 крейцера 1825 на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 24 крейцера 1825 на аукционе Teutoburger - December 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 24 крейцера 1825 на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 24 крейцера 1825 на аукционе Sonntag - May 31, 2017
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 24 крейцера 1825 на аукционе Künker - April 6, 2017
Продавец Künker
Дата 6 апреля 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 24 крейцера 1825 на аукционе Sonntag - December 6, 2016
Продавец Sonntag
Дата 6 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 24 крейцера 1825 на аукционе Sonntag - June 2, 2016
Продавец Sonntag
Дата 2 июня 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 24 крейцера 1825 на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 24 крейцера 1825 на аукционе Künker - October 22, 2015
Продавец Künker
Дата 22 октября 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 24 крейцера 1825 на аукционе Busso Peus - June 20, 2015
Продавец Busso Peus
Дата 20 июня 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 24 крейцера 1825 на аукционе Gärtner - June 20, 2015
Продавец Gärtner
Дата 20 июня 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 24 крейцера 1825 на аукционе Sonntag - December 10, 2014
Продавец Sonntag
Дата 10 декабря 2014
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 24 крейцера 1825 на аукционе Busso Peus - October 31, 2014
Продавец Busso Peus
Дата 31 октября 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 24 крейцера 1825 на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 24 крейцера 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Вюртемберга Каталог монет Вильгельма I Монеты Вюртемберга 1825 года Все вюртембергские монеты вюртембергские серебряные монеты вюртембергские монеты номиналом 24 крейцера Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск