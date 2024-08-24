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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Серебряные монеты 24 крейцера Вильгельма I - Вюртемберг

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24 крейцера 1824-1825

Год Знак Описание Продажи Продажи
1824 W 0 241825 0 39
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