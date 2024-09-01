Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
24 крейцера 1824 года W (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,583)
- Вес 6,68 гр
- Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8944 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 24 крейцера
- Год 1824
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 24 крейцера 1824 года со знаком W. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 2121 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 2200 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
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- Westfälische (1)
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 29 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 1 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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