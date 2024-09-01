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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

24 крейцера 1824 года W (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 24 крейцера 1824 года W - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 24 крейцера 1824 года W - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,583)
  • Вес 6,68 гр
  • Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8944 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 24 крейцера
  • Год 1824
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 24 крейцера 1824 года со знаком W. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 2121 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 2200 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Busso Peus (1)
  • Felzmann (1)
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  • Möller (3)
  • Sonntag (4)
  • Teutoburger (3)
  • WAG (4)
  • Westfälische (1)
Вюртемберг 24 крейцера 1824 W на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность AU
Цена
457 $
Цена в валюте аукциона 425 EUR
Вюртемберг 24 крейцера 1824 W на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
128 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Вюртемберг 24 крейцера 1824 W на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 24 крейцера 1824 W на аукционе Möller - November 16, 2023
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Вюртемберг 24 крейцера 1824 W на аукционе Möller - June 1, 2023
Продавец Möller
Дата 1 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
Вюртемберг 24 крейцера 1824 W на аукционе WAG - December 11, 2022
Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 24 крейцера 1824 W на аукционе Sonntag - November 29, 2022
Продавец Sonntag
Дата 29 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 24 крейцера 1824 W на аукционе Möller - June 13, 2022
Продавец Möller
Дата 13 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 24 крейцера 1824 W на аукционе WAG - May 8, 2022
Продавец WAG
Дата 8 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 24 крейцера 1824 W на аукционе Künker - March 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 24 крейцера 1824 W на аукционе Felzmann - July 1, 2020
Продавец Felzmann
Дата 1 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 24 крейцера 1824 W на аукционе Sonntag - November 26, 2019
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Вюртемберг 24 крейцера 1824 W на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 24 крейцера 1824 W на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
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Вюртемберг 24 крейцера 1824 W на аукционе Teutoburger - December 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2017
Сохранность F
Цена
Вюртемберг 24 крейцера 1824 W на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 24 крейцера 1824 W на аукционе Künker - September 26, 2017
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 24 крейцера 1824 W на аукционе Künker - April 6, 2017
Продавец Künker
Дата 6 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 24 крейцера 1824 W на аукционе WAG - July 3, 2016
Продавец WAG
Дата 3 июля 2016
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 24 крейцера 1824 W на аукционе Teutoburger - May 28, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 24 крейцера 1824 W на аукционе Teutoburger - December 5, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 5 декабря 2015
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 24 крейцера 1824 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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