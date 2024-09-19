Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Монеты Вюртемберга 1824 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 гульденов 1824 W
Средняя цена 6500 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
5 гульденов 1824 W
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 25

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 гульдена 1824 W
Средняя цена 310 $
Продажи
0 121
Аверс
Реверс
2 гульдена 1824 W Большая голова
Средняя цена 15000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 гульден 1824 W
Средняя цена 230 $
Продажи
0 82
Аверс
Реверс
24 крейцера 1824 W
Средняя цена 430 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
12 крейцеров 1824 W
Средняя цена 210 $
Продажи
0 72
Аверс
Реверс
3 крейцера 1824
Средняя цена 100 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
1 крейцер 1824 W
Средняя цена 140 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1/2 крейцера без года (1816-1864)
Средняя цена 260 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1824
Средняя цена 110 $
Продажи
0 9
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск