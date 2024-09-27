Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
12 крейцеров 1824 года W (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 3,9 гр
- Чистого серебра (0,0627 oz) 1,95 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 12 крейцеров
- Год 1824
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (72)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 12 крейцеров 1824 года со знаком W. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1656 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 850 EUR. Торги состоялись 27 ноября 2017.
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Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
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Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
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Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
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Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
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Дата 24 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
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Дата 20 июня 2021
Сохранность XF
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Дата 19 марта 2020
Сохранность AU
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Дата 4 декабря 2019
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Дата 18 мая 2019
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Дата 20 сентября 2018
Сохранность XF
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