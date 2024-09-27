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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

12 крейцеров 1824 года W (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 12 крейцеров 1824 года W - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 12 крейцеров 1824 года W - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 3,9 гр
  • Чистого серебра (0,0627 oz) 1,95 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 12 крейцеров
  • Год 1824
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (72)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 12 крейцеров 1824 года со знаком W. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1656 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 850 EUR. Торги состоялись 27 ноября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Вюртемберг 12 крейцеров 1824 W на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность AU
Цена
172 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Вюртемберг 12 крейцеров 1824 W на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU
Цена
389 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Вюртемберг 12 крейцеров 1824 W на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 12 крейцеров 1824 W на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 12 крейцеров 1824 W на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 12 крейцеров 1824 W на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 12 крейцеров 1824 W на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 12 крейцеров 1824 W на аукционе Russiancoin - November 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Вюртемберг 12 крейцеров 1824 W на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюртемберг 12 крейцеров 1824 W на аукционе WAG - February 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 12 крейцеров 1824 W на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 20, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 20 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 12 крейцеров 1824 W на аукционе WAG - February 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 12 крейцеров 1824 W на аукционе Künker - March 19, 2020
Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 12 крейцеров 1824 W на аукционе Künker - March 19, 2020
Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность AU
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Вюртемберг 12 крейцеров 1824 W на аукционе Künker - December 4, 2019
Продавец Künker
Дата 4 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 12 крейцеров 1824 W на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 12 крейцеров 1824 W на аукционе Künker - June 25, 2019
Продавец Künker
Дата 25 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 12 крейцеров 1824 W на аукционе Reinhard Fischer - May 18, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 18 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 12 крейцеров 1824 W на аукционе Sonntag - November 27, 2018
Продавец Sonntag
Дата 27 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 12 крейцеров 1824 W на аукционе DNW - September 20, 2018
Продавец DNW
Дата 20 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 12 крейцеров 1824 W на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 12 крейцеров 1824 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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