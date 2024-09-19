Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
5 гульденов 1824 года W (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Золото (0,896)
- Вес 3,34 гр
- Чистого золота (0,0962 oz) 2,9926 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 5 гульденов
- Год 1824
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 5 гульденов 1824 года со знаком W. Это золотая монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1373 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 3000 EUR. Торги состоялись 29 мая 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
1611 $
Цена в валюте аукциона 241000 JPY
Продавец Roma Numismatics
Дата 23 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец WAG
Дата 6 октября 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 10 декабря 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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