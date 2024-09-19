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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

5 гульденов 1824 года W (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 5 гульденов 1824 года W - цена золотой монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 5 гульденов 1824 года W - цена золотой монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Золото (0,896)
  • Вес 3,34 гр
  • Чистого золота (0,0962 oz) 2,9926 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 5 гульденов
  • Год 1824
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 5 гульденов 1824 года со знаком W. Это золотая монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1373 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 3000 EUR. Торги состоялись 29 мая 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (2)
Вюртемберг 5 гульденов 1824 W на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
1926 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Вюртемберг 5 гульденов 1824 W на аукционе Auction World - October 15, 2023
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
1611 $
Цена в валюте аукциона 241000 JPY
Вюртемберг 5 гульденов 1824 W на аукционе Roma Numismatics - March 23, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 23 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 5 гульденов 1824 W на аукционе Heritage - August 7, 2020
Вюртемберг 5 гульденов 1824 W на аукционе Heritage - August 7, 2020
Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Вюртемберг 5 гульденов 1824 W на аукционе Heritage - April 27, 2020
Вюртемберг 5 гульденов 1824 W на аукционе Heritage - April 27, 2020
Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Вюртемберг 5 гульденов 1824 W на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Вюртемберг 5 гульденов 1824 W на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Вюртемберг 5 гульденов 1824 W на аукционе Künker - January 30, 2020
Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 5 гульденов 1824 W на аукционе WAG - October 6, 2019
Продавец WAG
Дата 6 октября 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Вюртемберг 5 гульденов 1824 W на аукционе WAG - June 3, 2018
Продавец WAG
Дата 3 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 5 гульденов 1824 W на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 5 гульденов 1824 W на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 5 гульденов 1824 W на аукционе Künker - September 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 5 гульденов 1824 W на аукционе Sonntag - May 31, 2017
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 5 гульденов 1824 W на аукционе Künker - January 29, 2015
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 5 гульденов 1824 W на аукционе Sonntag - December 10, 2014
Продавец Sonntag
Дата 10 декабря 2014
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 5 гульденов 1824 W на аукционе Teutoburger - September 6, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2014
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 5 гульденов 1824 W на аукционе Sonntag - June 3, 2014
Продавец Sonntag
Дата 3 июня 2014
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 5 гульденов 1824 W на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 5 гульденов 1824 W на аукционе Künker - March 11, 2014
Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Вюртемберг 5 гульденов 1824 W на аукционе Künker - October 31, 2012
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 5 гульденов 1824 W на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 гульденов 1824 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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