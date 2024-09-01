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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

10 гульденов 1824 года W (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 10 гульденов 1824 года W - цена золотой монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 10 гульденов 1824 года W - цена золотой монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Золото (0,896)
  • Вес 6,68 гр
  • Чистого золота (0,1924 oz) 5,9853 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 10 гульденов
  • Год 1824
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 10 гульденов 1824 года со знаком W. Это золотая монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1433 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 11000 EUR. Торги состоялись 2 июня 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Вюртемберг 10 гульденов 1824 W на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
8061 $
Цена в валюте аукциона 7500 EUR
Вюртемберг 10 гульденов 1824 W на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
4280 $
Цена в валюте аукциона 4000 EUR
Вюртемберг 10 гульденов 1824 W на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 10 гульденов 1824 W на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 10 гульденов 1824 W на аукционе Gorny & Mosch - March 8, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 10 гульденов 1824 W на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 10 гульденов 1824 W на аукционе Künker - January 30, 2020
Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 10 гульденов 1824 W на аукционе Künker - June 21, 2018
Продавец Künker
Дата 21 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 10 гульденов 1824 W на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 10 гульденов 1824 W на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 10 гульденов 1824 W на аукционе Sonntag - December 6, 2016
Продавец Sonntag
Дата 6 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 10 гульденов 1824 W на аукционе Künker - June 23, 2016
Продавец Künker
Дата 23 июня 2016
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 10 гульденов 1824 W на аукционе Hess Divo - November 17, 2015
Продавец Hess Divo
Дата 17 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 10 гульденов 1824 W на аукционе Künker - January 29, 2015
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 10 гульденов 1824 W на аукционе Sonntag - December 10, 2014
Продавец Sonntag
Дата 10 декабря 2014
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 10 гульденов 1824 W на аукционе Sonntag - June 3, 2014
Продавец Sonntag
Дата 3 июня 2014
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 10 гульденов 1824 W на аукционе Sonntag - June 3, 2014
Продавец Sonntag
Дата 3 июня 2014
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 10 гульденов 1824 W на аукционе SINCONA - May 23, 2014
Продавец SINCONA
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 10 гульденов 1824 W на аукционе Gorny & Mosch - March 12, 2014
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 марта 2014
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 10 гульденов 1824 W на аукционе Sonntag - November 26, 2013
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 10 гульденов 1824 W на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2012
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2012
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 гульденов 1824 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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