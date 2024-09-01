Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
10 гульденов 1824 года W (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Золото (0,896)
- Вес 6,68 гр
- Чистого золота (0,1924 oz) 5,9853 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 10 гульденов
- Год 1824
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 10 гульденов 1824 года со знаком W. Это золотая монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1433 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 11000 EUR. Торги состоялись 2 июня 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
8061 $
Цена в валюте аукциона 7500 EUR
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 6 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 17 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 10 декабря 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 марта 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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