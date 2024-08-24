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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1 крейцер 1824 года W (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 крейцер 1824 года W - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 1 крейцер 1824 года W - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,147)
  • Вес 0,67 - 0,82 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1824
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1 крейцер 1824 года со знаком W. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1471 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 320 EUR. Торги состоялись 25 ноября 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Grün (2)
  • Katz (1)
  • Sonntag (3)
  • WAG (2)
Вюртемберг 1 крейцер 1824 W на аукционе Sonntag - November 24, 2020
Продавец Sonntag
Дата 24 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Вюртемберг 1 крейцер 1824 W на аукционе Katz - August 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность XF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 12 EUR
Вюртемберг 1 крейцер 1824 W на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Вюртемберг 1 крейцер 1824 W на аукционе WAG - January 14, 2018
Продавец WAG
Дата 14 января 2018
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1824 W на аукционе Sonntag - November 26, 2013
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
******
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Вюртемберг 1 крейцер 1824 W на аукционе Sonntag - November 26, 2013
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
******
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Вюртемберг 1 крейцер 1824 W на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1824 W на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 1 крейцер 1824 W на аукционе Busso Peus - April 29, 2011
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2011
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1824 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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