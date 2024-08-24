Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
1 крейцер 1824 года W (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,147)
- Вес 0,67 - 0,82 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 1 крейцер
- Год 1824
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1 крейцер 1824 года со знаком W. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1471 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 320 EUR. Торги состоялись 25 ноября 2013.
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Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
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Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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