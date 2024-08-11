Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
1/2 крейцера 1824 года "Тип 1824-1837" (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,104)
- Вес 0,49 - 0,63 гр
- Диаметр 13 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 1/2 крейцера
- Год 1824
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1/2 крейцера 1824 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1566 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 180 EUR. Торги состоялись 1 июня 2016.
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 1 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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