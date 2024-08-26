Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
3 крейцера 1824 года (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,300)
- Вес 1,27 - 1,49 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 3 крейцера
- Год 1824
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 3 крейцера 1824 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1671 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 200 EUR. Торги состоялись 27 ноября 2017.
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Продавец Frühwald
Дата 4 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 9 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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