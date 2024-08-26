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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

3 крейцера 1824 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 3 крейцера 1824 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 3 крейцера 1824 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,300)
  • Вес 1,27 - 1,49 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1824
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 3 крейцера 1824 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1671 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 200 EUR. Торги состоялись 27 ноября 2017.

Сохранность
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  • UBS (1)
  • WAG (5)
Вюртемберг 3 крейцера 1824 на аукционе Höhn - June 16, 2024
Продавец Höhn
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 3 крейцера 1824 на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
139 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Вюртемберг 3 крейцера 1824 на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 3 крейцера 1824 на аукционе HIRSCH - June 11, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 11 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 3 крейцера 1824 на аукционе Sonntag - November 29, 2022
Продавец Sonntag
Дата 29 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 135 EUR
Вюртемберг 3 крейцера 1824 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 23, 2022
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 3 крейцера 1824 на аукционе Frühwald - December 4, 2021
Продавец Frühwald
Дата 4 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 3 крейцера 1824 на аукционе Künker - October 12, 2021
Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 3 крейцера 1824 на аукционе Frühwald - July 4, 2021
Продавец Frühwald
Дата 4 июля 2021
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 3 крейцера 1824 на аукционе Sonntag - June 1, 2021
Продавец Sonntag
Дата 1 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 3 крейцера 1824 на аукционе Sonntag - June 1, 2021
Продавец Sonntag
Дата 1 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 3 крейцера 1824 на аукционе Künker - October 9, 2019
Продавец Künker
Дата 9 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 3 крейцера 1824 на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 3 крейцера 1824 на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 3 крейцера 1824 на аукционе Möller - June 3, 2019
Продавец Möller
Дата 3 июня 2019
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 3 крейцера 1824 на аукционе WAG - January 14, 2018
Продавец WAG
Дата 14 января 2018
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 3 крейцера 1824 на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 3 крейцера 1824 на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 3 крейцера 1824 на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 3 крейцера 1824 на аукционе WAG - March 13, 2016
Продавец WAG
Дата 13 марта 2016
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 3 крейцера 1824 на аукционе Sonntag - November 26, 2013
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1824 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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