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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

2 гульдена 1824 года W. Большая голова (Вюртемберг, Вильгельм I)

Разновидность: Большая голова

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 25,45 гр
  • Чистого серебра (0,6137 oz) 19,0875 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 2 гульдена
  • Год 1824
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 2 гульдена 1824 года со знаком W. Большая голова. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1183 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 14000 EUR. Торги состоялись 2 июля 2024.

Сохранность
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  • Sonntag (1)
Вюртемберг 2 гульдена 1824 W на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
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