Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
2 гульдена 1824 года W. Большая голова (Вюртемберг, Вильгельм I)
Разновидность: Большая голова
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 25,45 гр
- Чистого серебра (0,6137 oz) 19,0875 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 2 гульдена
- Год 1824
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 2 гульдена 1824 года со знаком W. Большая голова. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1183 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 14000 EUR. Торги состоялись 2 июля 2024.
Сохранность
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