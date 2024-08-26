Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
2 гульдена 1824 года W (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 25,45 гр
- Чистого серебра (0,6137 oz) 19,0875 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 2 гульдена
- Год 1824
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (121) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 2 гульдена 1824 года со знаком W. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1178 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 5250 EUR. Торги состоялись 5 декабря 2016.
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Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
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Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
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Дата 16 апреля 2024
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Дата 17 ноября 2023
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Дата 2 апреля 2022
Сохранность AU
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