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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

2 гульдена 1824 года W (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 2 гульдена 1824 года W - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 2 гульдена 1824 года W - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 25,45 гр
  • Чистого серебра (0,6137 oz) 19,0875 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 2 гульдена
  • Год 1824
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (121) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 2 гульдена 1824 года со знаком W. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1178 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 5250 EUR. Торги состоялись 5 декабря 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Вюртемберг 2 гульдена 1824 W на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность XF
Цена
484 $
Цена в валюте аукциона 450 EUR
Вюртемберг 2 гульдена 1824 W на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность VF
Цена
195 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Вюртемберг 2 гульдена 1824 W на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 2 гульдена 1824 W на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1824 W на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1824 W на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1824 W на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1824 W на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 2 гульдена 1824 W на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1824 W на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1824 W на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 2 гульдена 1824 W на аукционе Künker - November 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1824 W на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1824 W на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1824 W на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 9 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1824 W на аукционе Gorny & Mosch - March 8, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1824 W на аукционе Numismatica Genevensis - November 15, 2022
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 15 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 2 гульдена 1824 W на аукционе Frühwald - April 2, 2022
Продавец Frühwald
Дата 2 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1824 W на аукционе Frühwald - April 2, 2022
Продавец Frühwald
Дата 2 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 гульдена 1824 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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