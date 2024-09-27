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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1 гульден 1825 года W (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 гульден 1825 года W - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 1 гульден 1825 года W - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 12,72 гр
  • Чистого серебра (0,3067 oz) 9,54 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1825
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (47)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1 гульден 1825 года со знаком W. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1402 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2600 EUR. Торги состоялись 27 июня 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Вюртемберг 1 гульден 1825 W на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность XF
Цена
322 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Вюртемберг 1 гульден 1825 W на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
214 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Вюртемберг 1 гульден 1825 W на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 1 гульден 1825 W на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 1 гульден 1825 W на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Вюртемберг 1 гульден 1825 W на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 1 гульден 1825 W на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 1 гульден 1825 W на аукционе Sonntag - November 29, 2022
Продавец Sonntag
Дата 29 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 1 гульден 1825 W на аукционе Möller - November 15, 2021
Продавец Möller
Дата 15 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 1 гульден 1825 W на аукционе Künker - October 12, 2021
Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 1 гульден 1825 W на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 1 гульден 1825 W на аукционе Höhn - November 14, 2020
Продавец Höhn
Дата 14 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Вюртемберг 1 гульден 1825 W на аукционе WAG - September 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 1 гульден 1825 W на аукционе Künker - March 19, 2020
Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 1 гульден 1825 W на аукционе Gärtner - February 7, 2020
Продавец Gärtner
Дата 7 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 1 гульден 1825 W на аукционе WAG - January 12, 2020
Продавец WAG
Дата 12 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 1 гульден 1825 W на аукционе WAG - December 8, 2019
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 1 гульден 1825 W на аукционе Sonntag - November 26, 2019
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 1 гульден 1825 W на аукционе Reinhard Fischer - November 22, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 1 гульден 1825 W на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 1 гульден 1825 W на аукционе Heritage - September 11, 2018
Вюртемберг 1 гульден 1825 W на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Вюртемберг 1 гульден 1825 W на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 гульден 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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