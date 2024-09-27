Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
1 гульден 1825 года W (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 12,72 гр
- Чистого серебра (0,3067 oz) 9,54 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 1 гульден
- Год 1825
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (47)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1 гульден 1825 года со знаком W. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1402 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2600 EUR. Торги состоялись 27 июня 2017.
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Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
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Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
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Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
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Дата 29 ноября 2022
Сохранность AU
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Дата 15 ноября 2021
Сохранность AU
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Дата 12 октября 2021
Сохранность VF
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Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
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Дата 14 ноября 2020
Сохранность UNC
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Дата 19 марта 2020
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Дата 7 февраля 2020
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Дата 26 ноября 2019
Сохранность XF
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Дата 22 ноября 2019
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность AU58 NGC
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Где продать?
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