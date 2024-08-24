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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

6 крейцеров 1825 года "Тип 1823-1825" (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1825 года "Тип 1823-1825" - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 6 крейцеров 1825 года "Тип 1823-1825" - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,346)
  • Вес 2,17 - 2,61 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1825
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 6 крейцеров 1825 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 2124 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 340 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Sonntag (4)
  • WAG (2)
Вюртемберг 6 крейцеров 1825 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - May 16, 2024
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 6 крейцеров 1825 на аукционе Künker - October 12, 2021
Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность AU
Цена
133 $
Цена в валюте аукциона 115 EUR
Вюртемберг 6 крейцеров 1825 на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 6 крейцеров 1825 на аукционе WAG - January 14, 2018
Продавец WAG
Дата 14 января 2018
Сохранность AU
Цена
226 $
Цена в валюте аукциона 185 EUR
Вюртемберг 6 крейцеров 1825 на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 6 крейцеров 1825 на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 6 крейцеров 1825 на аукционе Sonntag - June 2, 2016
Продавец Sonntag
Дата 2 июня 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Вюртемберг 6 крейцеров 1825 на аукционе Sonntag - November 26, 2013
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 6 крейцеров 1825 на аукционе Grün - November 14, 2012
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Вюртемберг 6 крейцеров 1825 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Вюртемберг 6 крейцеров 1825 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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