Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
6 крейцеров 1825 года "Тип 1823-1825" (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,346)
- Вес 2,17 - 2,61 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1825
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 6 крейцеров 1825 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 2124 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 340 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Grün
Дата 14 ноября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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