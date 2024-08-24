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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

10 гульденов 1825 года W (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 10 гульденов 1825 года W - цена золотой монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 10 гульденов 1825 года W - цена золотой монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Золото (0,896)
  • Вес 6,68 гр
  • Чистого золота (0,1924 oz) 5,9853 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 10 гульденов
  • Год 1825
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 10 гульденов 1825 года со знаком W. Это золотая монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 5318 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 8000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
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  • Künker (4)
  • Meister & Sonntag (1)
  • Sonntag (3)
Вюртемберг 10 гульденов 1825 W на аукционе Sonntag - November 29, 2022
Продавец Sonntag
Дата 29 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
8792 $
Цена в валюте аукциона 8500 EUR
Вюртемберг 10 гульденов 1825 W на аукционе Künker - June 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июня 2022
Сохранность AU
Цена
6837 $
Цена в валюте аукциона 6500 EUR
Вюртемберг 10 гульденов 1825 W на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 10 гульденов 1825 W на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Вюртемберг 10 гульденов 1825 W на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Вюртемберг 10 гульденов 1825 W на аукционе Sonntag - May 31, 2017
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 10 гульденов 1825 W на аукционе Meister & Sonntag - November 27, 2012
Продавец Meister & Sonntag
Дата 27 ноября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Вюртемберг 10 гульденов 1825 W на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 10 гульденов 1825 W на аукционе Baldwin's - September 25, 2007
Продавец Baldwin's
Дата 25 сентября 2007
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 10 гульденов 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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