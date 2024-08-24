Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
10 гульденов 1825 года W (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Золото (0,896)
- Вес 6,68 гр
- Чистого золота (0,1924 oz) 5,9853 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 10 гульденов
- Год 1825
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 10 гульденов 1825 года со знаком W. Это золотая монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 5318 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 8000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
Сохранность
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- Sonntag (3)
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Meister & Sonntag
Дата 27 ноября 2012
Сохранность UNC
Цена
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