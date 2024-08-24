Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
6 крейцеров 1825 года "Тип 1825-1837" (Вюртемберг, Вильгельм I)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,333)
- Вес 2,14 - 2,82 гр
- Диаметр 20 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1825
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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