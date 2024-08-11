Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
5 гульденов 1825 года W (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,896)
- Вес 3,34 гр
- Чистого золота (0,0962 oz) 2,9926 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 5 гульденов
- Год 1825
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (80)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 5 гульденов 1825 года со знаком W. Это золотая монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1143 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 3600 EUR. Торги состоялись 6 июля 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
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Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
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Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Roma Numismatics
Дата 23 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 29 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность AU
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность AU
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Продавец Rapp
Дата 25 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
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