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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

5 гульденов 1825 года W (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 5 гульденов 1825 года W - цена золотой монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 5 гульденов 1825 года W - цена золотой монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,896)
  • Вес 3,34 гр
  • Чистого золота (0,0962 oz) 2,9926 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 5 гульденов
  • Год 1825
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (80)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 5 гульденов 1825 года со знаком W. Это золотая монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1143 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 3600 EUR. Торги состоялись 6 июля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Westfälische (3)
Вюртемберг 5 гульденов 1825 W на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
2170 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Вюртемберг 5 гульденов 1825 W на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
1139 $
Цена в валюте аукциона 1050 EUR
Вюртемберг 5 гульденов 1825 W на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 5 гульденов 1825 W на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 5 гульденов 1825 W на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 5 гульденов 1825 W на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 5 гульденов 1825 W на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 5 гульденов 1825 W на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 5 гульденов 1825 W на аукционе Möller - November 16, 2023
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 5 гульденов 1825 W на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 5 гульденов 1825 W на аукционе Busso Peus - April 28, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 5 гульденов 1825 W на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 5 гульденов 1825 W на аукционе Roma Numismatics - March 23, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 23 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 5 гульденов 1825 W на аукционе Sonntag - November 29, 2022
Продавец Sonntag
Дата 29 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 5 гульденов 1825 W на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 5 гульденов 1825 W на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
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Вюртемберг 5 гульденов 1825 W на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 5 гульденов 1825 W на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 5 гульденов 1825 W на аукционе Heritage - May 7, 2021
Вюртемберг 5 гульденов 1825 W на аукционе Heritage - May 7, 2021
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
Вюртемберг 5 гульденов 1825 W на аукционе Rapp - November 25, 2020
Продавец Rapp
Дата 25 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Вюртемберг 5 гульденов 1825 W на аукционе Frankfurter - November 6, 2020
Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 гульденов 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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