Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
10 гульденов 1825 года W "Посещение монетного двора" (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Золото (0,896)
- Вес 6,68 гр
- Чистого золота (0,1924 oz) 5,9853 гр
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 10 гульденов
- Год 1825
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 10 гульденов 1825 года "Посещение монетного двора" со знаком W. Это золотая монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1437 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 900 EUR. Торги состоялись 25 ноября 2013.
Сохранность
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