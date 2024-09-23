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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

10 гульденов 1825 года W "Посещение монетного двора" (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 10 гульденов 1825 года W "Посещение монетного двора" - цена золотой монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 10 гульденов 1825 года W "Посещение монетного двора" - цена золотой монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Золото (0,896)
  • Вес 6,68 гр
  • Чистого золота (0,1924 oz) 5,9853 гр
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 10 гульденов
  • Год 1825
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 10 гульденов 1825 года "Посещение монетного двора" со знаком W. Это золотая монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1437 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 900 EUR. Торги состоялись 25 ноября 2013.

Сохранность
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  • Sonntag (1)
Вюртемберг 10 гульденов 1825 W "Посещение монетного двора" на аукционе Sonntag - November 26, 2013
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 гульденов 1825 "Посещение монетного двора" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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