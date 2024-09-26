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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

12 крейцеров 1825 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 12 крейцеров 1825 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 12 крейцеров 1825 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 3,9 гр
  • Чистого серебра (0,0627 oz) 1,95 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 12 крейцеров
  • Год 1825
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 12 крейцеров 1825 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1786 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 575 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.

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Вюртемберг 12 крейцеров 1825 на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
139 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Вюртемберг 12 крейцеров 1825 на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Вюртемберг 12 крейцеров 1825 на аукционе Künker - November 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 12 крейцеров 1825 на аукционе Sonntag - November 29, 2022
Продавец Sonntag
Дата 29 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 12 крейцеров 1825 на аукционе Heritage - November 4, 2022
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Вюртемберг 12 крейцеров 1825 на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Вюртемберг 12 крейцеров 1825 на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 12 крейцеров 1825 на аукционе Künker - October 12, 2021
Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 12 крейцеров 1825 на аукционе Künker - June 25, 2020
Продавец Künker
Дата 25 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 12 крейцеров 1825 на аукционе Künker - March 19, 2020
Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 12 крейцеров 1825 на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность UNC
Цена
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Вюртемберг 12 крейцеров 1825 на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 12 крейцеров 1825 на аукционе Teutoburger - December 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 12 крейцеров 1825 на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 12 крейцеров 1825 на аукционе Busso Peus - November 3, 2017
Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 12 крейцеров 1825 на аукционе Sonntag - June 2, 2016
Продавец Sonntag
Дата 2 июня 2016
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 12 крейцеров 1825 на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность UNC
Цена
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Вюртемберг 12 крейцеров 1825 на аукционе Heritage - October 25, 2015
Вюртемберг 12 крейцеров 1825 на аукционе Heritage - October 25, 2015
Продавец Heritage
Дата 25 октября 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Вюртемберг 12 крейцеров 1825 на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 12 крейцеров 1825 на аукционе Sonntag - November 26, 2013
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 12 крейцеров 1825 на аукционе Busso Peus - November 1, 2013
Продавец Busso Peus
Дата 1 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Вюртемберг 12 крейцеров 1825 на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 12 крейцеров 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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