Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
12 крейцеров 1825 года (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 3,9 гр
- Чистого серебра (0,0627 oz) 1,95 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 12 крейцеров
- Год 1825
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 12 крейцеров 1825 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1786 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 575 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.
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Продавец Künker
Дата 17 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 29 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 25 октября 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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