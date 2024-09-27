Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
2 гульдена 1825 года W (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 25,45 гр
- Чистого серебра (0,6137 oz) 19,0875 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 2 гульдена
- Год 1825
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (49)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 2 гульдена 1825 года со знаком W. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1446 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 3400 EUR. Торги состоялись 25 ноября 2013.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец Sonntag
Дата 29 ноября 2022
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность UNC
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность VF
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Продавец Stack's
Дата 18 августа 2021
Сохранность MS65 NGC
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2021
Сохранность XF
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Дата 29 сентября 2020
Сохранность MS66 NGC
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Дата 19 марта 2020
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность XF
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Продавец Sonntag
Дата 27 ноября 2018
Сохранность XF
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Продавец Sonntag
Дата 27 ноября 2018
Сохранность AU
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Где продать?
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