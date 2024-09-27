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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

2 гульдена 1825 года W (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 2 гульдена 1825 года W - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 2 гульдена 1825 года W - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 25,45 гр
  • Чистого серебра (0,6137 oz) 19,0875 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 2 гульдена
  • Год 1825
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (49)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 2 гульдена 1825 года со знаком W. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1446 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 3400 EUR. Торги состоялись 25 ноября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Вюртемберг 2 гульдена 1825 W на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность AU
Цена
1935 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Вюртемберг 2 гульдена 1825 W на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
749 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Вюртемберг 2 гульдена 1825 W на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1825 W на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1825 W на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1825 W на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1825 W на аукционе Sonntag - November 29, 2022
Продавец Sonntag
Дата 29 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1825 W на аукционе Sonntag - May 31, 2022
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1825 W на аукционе Künker - March 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1825 W на аукционе Künker - October 12, 2021
Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1825 W на аукционе Stack's - August 18, 2021
Вюртемберг 2 гульдена 1825 W на аукционе Stack's - August 18, 2021
Продавец Stack's
Дата 18 августа 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1825 W на аукционе Busso Peus - April 29, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1825 W на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1825 W на аукционе Künker - September 29, 2020
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1825 W на аукционе Künker - March 19, 2020
Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1825 W на аукционе Künker - March 13, 2019
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1825 W на аукционе Sonntag - November 27, 2018
Продавец Sonntag
Дата 27 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1825 W на аукционе Sonntag - November 27, 2018
Продавец Sonntag
Дата 27 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1825 W на аукционе WAG - July 8, 2018
Продавец WAG
Дата 8 июля 2018
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1825 W на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1825 W на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 гульдена 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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