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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

3 крейцера 1856 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 3 крейцера 1856 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 3 крейцера 1856 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 1,18 - 1,37 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1856
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 3 крейцера 1856 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 2310 проданному на аукционе Katz Auction за 62 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2019.

Сохранность
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Вюртемберг 3 крейцера 1856 на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 42 EUR
Вюртемберг 3 крейцера 1856 на аукционе Katz - April 28, 2019
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
69 $
Цена в валюте аукциона 62 EUR
Вюртемберг 3 крейцера 1856 на аукционе Künker - July 5, 2017
Продавец Künker
Дата 5 июля 2017
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1856 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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