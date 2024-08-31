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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

3 крейцера 1855 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 3 крейцера 1855 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 3 крейцера 1855 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: BAC Numismatics

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 1,18 - 1,37 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1855
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 3 крейцера 1855 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 153 проданному на аукционе BAC Numismatics за 42 EUR. Торги состоялись 16 декабря 2016.

Сохранность
  • Все фирмы
  • BAC (16)
Вюртемберг 3 крейцера 1855 на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 3 крейцера 1855 на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 3 крейцера 1855 на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 3 крейцера 1855 на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 3 крейцера 1855 на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 3 крейцера 1855 на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 3 крейцера 1855 на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 3 крейцера 1855 на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 3 крейцера 1855 на аукционе BAC - December 16, 2020
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 3 крейцера 1855 на аукционе BAC - May 28, 2020
Продавец BAC
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 3 крейцера 1855 на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 3 крейцера 1855 на аукционе BAC - February 26, 2019
Продавец BAC
Дата 26 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 3 крейцера 1855 на аукционе BAC - June 5, 2018
Продавец BAC
Дата 5 июня 2018
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 3 крейцера 1855 на аукционе BAC - October 26, 2017
Продавец BAC
Дата 26 октября 2017
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 3 крейцера 1855 на аукционе BAC - September 5, 2017
Продавец BAC
Дата 5 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 3 крейцера 1855 на аукционе BAC - December 16, 2016
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 42 EUR

Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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