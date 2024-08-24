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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

3 крейцера 1834 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 3 крейцера 1834 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 3 крейцера 1834 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,300)
  • Вес 1,27 - 1,49 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1834
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 3 крейцера 1834 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 3550 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 200 EUR. Торги состоялись 18 июня 2012.

Сохранность
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  • Busso Peus (1)
  • Frühwald (1)
  • Grün (1)
  • KM NUMIS (1)
  • Künker (2)
  • Sonntag (1)
  • WAG (3)
Вюртемберг 3 крейцера 1834 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Вюртемберг 3 крейцера 1834 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 3 крейцера 1834 на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 3 крейцера 1834 на аукционе Künker - October 12, 2021
Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Вюртемберг 3 крейцера 1834 на аукционе WAG - December 8, 2019
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
89 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Вюртемберг 3 крейцера 1834 на аукционе WAG - March 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 марта 2019
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 3 крейцера 1834 на аукционе WAG - January 14, 2018
Продавец WAG
Дата 14 января 2018
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 3 крейцера 1834 на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 3 крейцера 1834 на аукционе Grün - November 14, 2012
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2012
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 3 крейцера 1834 на аукционе Künker - June 19, 2012
Продавец Künker
Дата 19 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 3 крейцера 1834 на аукционе Frühwald - July 2, 2011
Продавец Frühwald
Дата 2 июля 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1834 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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