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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Монеты Вюртемберга 1834 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1834 W
Средняя цена 770 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1834
Средняя цена 120 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
3 крейцера 1834
Средняя цена 130 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
1 крейцер 1834 W
Средняя цена 60 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1/2 крейцера без года (1816-1864)
Средняя цена 260 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1834
Средняя цена 45 $
Продажи
0 7
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