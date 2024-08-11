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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1/2 крейцера 1834 года "Тип 1824-1837" (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1/2 крейцера 1834 года "Тип 1824-1837" - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 1/2 крейцера 1834 года "Тип 1824-1837" - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,104)
  • Вес 0,49 - 0,63 гр
  • Диаметр 13 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1/2 крейцера
  • Год 1834
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1/2 крейцера 1834 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 2140 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 50 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Frühwald (1)
  • Grün (1)
  • Künker (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • WAG (3)
Вюртемберг 1/2 крейцера 1834 на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность AU
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Вюртемберг 1/2 крейцера 1834 на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность AU
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Вюртемберг 1/2 крейцера 1834 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Вюртемберг 1/2 крейцера 1834 на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Вюртемберг 1/2 крейцера 1834 на аукционе Frühwald - November 3, 2013
Продавец Frühwald
Дата 3 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Вюртемберг 1/2 крейцера 1834 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Вюртемберг 1/2 крейцера 1834 на аукционе Künker - September 24, 2006
Продавец Künker
Дата 24 сентября 2006
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 крейцера 1834 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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