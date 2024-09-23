Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
Талер 1834 года W (Вюртемберг, Вильгельм I)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 29,49 гр
- Чистого серебра (0,823 oz) 25,5973 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал Талер
- Год 1834
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты Талер 1834 года со знаком W. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 3889 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 725 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.
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