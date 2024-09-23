Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Талер 1834 года W (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - Талер 1834 года W - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - Талер 1834 года W - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 29,49 гр
  • Чистого серебра (0,823 oz) 25,5973 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал Талер
  • Год 1834
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты Талер 1834 года со знаком W. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 3889 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 725 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (1)
  • Katz (1)
  • Künker (1)
Вюртемберг Талер 1834 W на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность PROOF
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 21 EUR
Вюртемберг Талер 1834 W на аукционе Künker - March 19, 2020
Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность XF
Цена
594 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Вюртемберг Талер 1834 W на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Талер 1834 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Вюртемберга Каталог монет Вильгельма I Монеты Вюртемберга 1834 года Все вюртембергские монеты вюртембергские серебряные монеты вюртембергские монеты номиналом Талер Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск