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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1 крейцер 1834 года W (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 крейцер 1834 года W - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 1 крейцер 1834 года W - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,147)
  • Вес 0,67 - 0,82 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1834
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1 крейцер 1834 года со знаком W. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 4514 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 60 EUR. Торги состоялись 23 сентября 2003.

Сохранность
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Вюртемберг 1 крейцер 1834 W на аукционе WAG - January 14, 2018
Продавец WAG
Дата 14 января 2018
Сохранность AU
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 48 EUR
Вюртемберг 1 крейцер 1834 W на аукционе Gärtner - October 24, 2015
Продавец Gärtner
Дата 24 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1834 W на аукционе Künker - September 23, 2003
Продавец Künker
Дата 23 сентября 2003
Сохранность AU
Цена
69 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR

Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1834 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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