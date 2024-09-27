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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

6 крейцеров 1834 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1834 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 6 крейцеров 1834 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 2,14 - 2,82 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1834
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 6 крейцеров 1834 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 461 проданному на аукционе Auktionen Frühwald за 120 EUR. Торги состоялись 1 июля 2011.

Сохранность
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  • Frühwald (1)
  • Künker (1)
  • Meister & Sonntag (2)
  • Sonntag (1)
  • WAG (5)
Вюртемберг 6 крейцеров 1834 на аукционе WAG - November 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
94 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Вюртемберг 6 крейцеров 1834 на аукционе WAG - June 9, 2019
Продавец WAG
Дата 9 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
Вюртемберг 6 крейцеров 1834 на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность UNC
Цена
172 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Вюртемберг 6 крейцеров 1834 на аукционе WAG - January 14, 2018
Продавец WAG
Дата 14 января 2018
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 6 крейцеров 1834 на аукционе Sonntag - December 1, 2015
Продавец Sonntag
Дата 1 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
******
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Вюртемберг 6 крейцеров 1834 на аукционе WAG - December 8, 2013
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2013
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 6 крейцеров 1834 на аукционе Künker - June 19, 2012
Продавец Künker
Дата 19 июня 2012
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 6 крейцеров 1834 на аукционе Meister & Sonntag - November 18, 2011
Продавец Meister & Sonntag
Дата 18 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 6 крейцеров 1834 на аукционе Frühwald - July 2, 2011
Продавец Frühwald
Дата 2 июля 2011
Сохранность UNC
Цена
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Вюртемберг 6 крейцеров 1834 на аукционе Meister & Sonntag - May 27, 2011
Продавец Meister & Sonntag
Дата 27 мая 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1834 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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