Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
6 крейцеров 1834 года (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,333)
- Вес 2,14 - 2,82 гр
- Диаметр 20 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1834
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 6 крейцеров 1834 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 461 проданному на аукционе Auktionen Frühwald за 120 EUR. Торги состоялись 1 июля 2011.
Сохранность
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- Sonntag (1)
- WAG (5)
Продавец Sonntag
Дата 1 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Meister & Sonntag
Дата 18 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 2 июля 2011
Сохранность UNC
Цена
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