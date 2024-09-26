Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

3 крейцера 1847 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 3 крейцера 1847 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 3 крейцера 1847 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 1,18 - 1,37 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1847
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 3 крейцера 1847 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1138 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 50 EUR. Торги состоялись 12 апреля 2015.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Katz (1)
  • Künker (1)
  • WAG (1)
Вюртемберг 3 крейцера 1847 на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность XF
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Вюртемберг 3 крейцера 1847 на аукционе WAG - April 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 апреля 2015
Сохранность UNC
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Вюртемберг 3 крейцера 1847 на аукционе Künker - September 28, 2006
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1847 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Вюртемберга Каталог монет Вильгельма I Монеты Вюртемберга 1847 года Все вюртембергские монеты вюртембергские серебряные монеты вюртембергские монеты номиналом 3 крейцера Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск