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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

3 крейцера 1827 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 3 крейцера 1827 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 3 крейцера 1827 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,300)
  • Вес 1,27 - 1,49 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1827
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 3 крейцера 1827 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1675 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 170 EUR. Торги состоялись 27 ноября 2017.

Сохранность
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  • Grün (1)
  • Reinhard Fischer (1)
  • Sonntag (1)
  • WAG (1)
Вюртемберг 3 крейцера 1827 на аукционе WAG - December 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 3 крейцера 1827 на аукционе Reinhard Fischer - November 22, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Вюртемберг 3 крейцера 1827 на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
202 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Вюртемберг 3 крейцера 1827 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1827 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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