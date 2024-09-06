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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Монеты Вюртемберга 1827 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1827 W
Средняя цена 290 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1827
Средняя цена 110 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
3 крейцера 1827
Средняя цена 130 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 крейцер 1827 W
Средняя цена 7 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
1/2 крейцера без года (1816-1864)
Средняя цена 260 $
Продажи
0 8
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