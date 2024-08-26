Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
1 крейцер 1827 года W (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Серебро (0,147)
- Вес 0,67 - 0,82 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 1 крейцер
- Год 1827
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1 крейцер 1827 года со знаком W. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 2891 проданному на аукционе NUMMUS Olomouc за 160 CZK. Торги состоялись 1 апреля 2023.
Сохранность
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Где продать?
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