Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1 крейцер 1827 года W (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 крейцер 1827 года W - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 1 крейцер 1827 года W - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,147)
  • Вес 0,67 - 0,82 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1827
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1 крейцер 1827 года со знаком W. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 2891 проданному на аукционе NUMMUS Olomouc за 160 CZK. Торги состоялись 1 апреля 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Münz Zentrum Rheinland (6)
  • NUMMUS Olomouc (1)
  • Stare Monety (1)
Вюртемберг 1 крейцер 1827 W на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1827 W на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Вюртемберг 1 крейцер 1827 W на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 160 CZK
Вюртемберг 1 крейцер 1827 W на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 18, 2022
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1827 W на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Вюртемберг 1 крейцер 1827 W на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1827 W на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1827 W на аукционе Münz Zentrum Rheinland - June 4, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 4 июня 2020
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1827 W на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 12, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1827 W на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1827 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Вюртемберга Каталог монет Вильгельма I Монеты Вюртемберга 1827 года Все вюртембергские монеты вюртембергские серебряные монеты вюртембергские монеты номиналом 1 крейцер Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск