Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
6 крейцеров 1827 года (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,333)
- Вес 2,14 - 2,82 гр
- Диаметр 20 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1827
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 6 крейцеров 1827 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1666 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 300 EUR. Торги состоялись 27 ноября 2017.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 3400 RUB
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 15 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?
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