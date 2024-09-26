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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

6 крейцеров 1827 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1827 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 6 крейцеров 1827 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 2,14 - 2,82 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1827
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 6 крейцеров 1827 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1666 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 300 EUR. Торги состоялись 27 ноября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Вюртемберг 6 крейцеров 1827 на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 3400 RUB
Вюртемберг 6 крейцеров 1827 на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность XF
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 36 EUR
Вюртемберг 6 крейцеров 1827 на аукционе Münzen & Medaillen - February 15, 2018
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 15 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 6 крейцеров 1827 на аукционе WAG - January 14, 2018
Продавец WAG
Дата 14 января 2018
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 6 крейцеров 1827 на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Вюртемберг 6 крейцеров 1827 на аукционе Creusy Numismatique - December 5, 2013
Продавец Creusy Numismatique
Дата 5 декабря 2013
Сохранность AU58 PCGS
Цена
Вюртемберг 6 крейцеров 1827 на аукционе Sonntag - November 26, 2013
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 6 крейцеров 1827 на аукционе Meister & Sonntag - November 27, 2012
Продавец Meister & Sonntag
Дата 27 ноября 2012
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 6 крейцеров 1827 на аукционе Künker - June 25, 2002
Продавец Künker
Дата 25 июня 2002
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1827 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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