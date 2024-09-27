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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Талер 1827 года W (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - Талер 1827 года W - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - Талер 1827 года W - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 29,49 гр
  • Чистого серебра (0,823 oz) 25,5973 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал Талер
  • Год 1827
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты Талер 1827 года со знаком W. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 3379 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 525 EUR. Торги состоялись 12 ноября 2012.

Сохранность
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  • WAG (1)
  • WCN (1)
Вюртемберг Талер 1827 W на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность VF
Цена
92 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Вюртемберг Талер 1827 W на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Вюртемберг Талер 1827 W на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
338 $
Цена в валюте аукциона 1400 PLN
Продавец WCN
Дата 14 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1827 W на аукционе Naumann - August 6, 2023
Продавец Naumann
Дата 6 августа 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Вюртемберг Талер 1827 W на аукционе Künker - April 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1827 W на аукционе Naumann - December 4, 2022
Продавец Naumann
Дата 4 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг Талер 1827 W на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Вюртемберг Талер 1827 W на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1827 W на аукционе Künker - October 12, 2021
Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1827 W на аукционе Busso Peus - November 8, 2019
Продавец Busso Peus
Дата 8 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1827 W на аукционе Künker - March 13, 2019
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг Талер 1827 W на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг Талер 1827 W на аукционе Gorny & Mosch - March 11, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1827 W на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг Талер 1827 W на аукционе Sonntag - May 31, 2017
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1827 W на аукционе Sonntag - May 31, 2017
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1827 W на аукционе Sonntag - May 31, 2017
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг Талер 1827 W на аукционе Sonntag - May 31, 2017
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1827 W на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг Талер 1827 W на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг Талер 1827 W на аукционе Sonntag - December 1, 2015
Продавец Sonntag
Дата 1 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1827 W на аукционе Gärtner - June 20, 2015
Продавец Gärtner
Дата 20 июня 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1827 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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