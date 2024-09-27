Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
Талер 1827 года W (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 29,49 гр
- Чистого серебра (0,823 oz) 25,5973 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал Талер
- Год 1827
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты Талер 1827 года со знаком W. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 3379 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 525 EUR. Торги состоялись 12 ноября 2012.
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
338 $
Цена в валюте аукциона 1400 PLN
Продавец WCN
Дата 14 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Naumann
Дата 6 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 8 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 1 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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