Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
3 крейцера 1826 года (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,300)
- Вес 1,27 - 1,49 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 3 крейцера
- Год 1826
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 3 крейцера 1826 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1859 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 400 EUR. Торги состоялись 29 ноября 2022.
Сохранность
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
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