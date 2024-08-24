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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

3 крейцера 1826 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 3 крейцера 1826 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 3 крейцера 1826 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,300)
  • Вес 1,27 - 1,49 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1826
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 3 крейцера 1826 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1859 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 400 EUR. Торги состоялись 29 ноября 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Künker (1)
  • Sonntag (5)
  • WAG (4)
Вюртемберг 3 крейцера 1826 на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 3 крейцера 1826 на аукционе Sonntag - November 29, 2022
Продавец Sonntag
Дата 29 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
414 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Вюртемберг 3 крейцера 1826 на аукционе Sonntag - July 7, 2020
Продавец Sonntag
Дата 7 июля 2020
Сохранность AU
Цена
113 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Вюртемберг 3 крейцера 1826 на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Вюртемберг 3 крейцера 1826 на аукционе WAG - October 7, 2018
Продавец WAG
Дата 7 октября 2018
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 3 крейцера 1826 на аукционе WAG - January 14, 2018
Продавец WAG
Дата 14 января 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Вюртемберг 3 крейцера 1826 на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Вюртемберг 3 крейцера 1826 на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 3 крейцера 1826 на аукционе WAG - December 8, 2013
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2013
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 3 крейцера 1826 на аукционе Künker - March 10, 2003
Продавец Künker
Дата 10 марта 2003
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1826 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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