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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Монеты Вюртемберга 1826 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1826 W
Средняя цена 430 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1826
Средняя цена 150 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
3 крейцера 1826
Средняя цена 190 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
1 крейцер 1826 W
Средняя цена 65 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1/2 крейцера без года (1816-1864)
Средняя цена 260 $
Продажи
0 8
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