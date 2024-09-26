Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
1 крейцер 1826 года W (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,147)
- Вес 0,67 - 0,82 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 1 крейцер
- Год 1826
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1 крейцер 1826 года со знаком W. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1142 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 52 EUR. Торги состоялись 14 января 2018.
Сохранность
- Все фирмы
- WAG (1)
Где продать?
Для продажи 1 крейцер 1826 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск