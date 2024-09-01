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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Талер 1826 года W (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - Талер 1826 года W - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - Талер 1826 года W - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 29,49 гр
  • Чистого серебра (0,823 oz) 25,5973 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал Талер
  • Год 1826
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты Талер 1826 года со знаком W. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1266 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1300 EUR. Торги состоялись 22 июня 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Sonntag (5)
Вюртемберг Талер 1826 W на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность AU
Цена
484 $
Цена в валюте аукциона 450 EUR
Вюртемберг Талер 1826 W на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
128 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Вюртемберг Талер 1826 W на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг Талер 1826 W на аукционе Pesek Auctions - March 27, 2024
Вюртемберг Талер 1826 W на аукционе Pesek Auctions - March 27, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 27 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг Талер 1826 W на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1826 W на аукционе Heritage - January 9, 2023
Продавец Heritage
Дата 9 января 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Вюртемберг Талер 1826 W на аукционе Künker - May 6, 2021
Продавец Künker
Дата 6 мая 2021
Сохранность VF
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Вюртемберг Талер 1826 W на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг Талер 1826 W на аукционе Künker - February 25, 2021
Продавец Künker
Дата 25 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг Талер 1826 W на аукционе Felzmann - December 2, 2020
Продавец Felzmann
Дата 2 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг Талер 1826 W на аукционе HIRSCH - February 13, 2020
Продавец HIRSCH
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1826 W на аукционе HIRSCH - May 9, 2019
Продавец HIRSCH
Дата 9 мая 2019
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг Талер 1826 W на аукционе Künker - March 13, 2019
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг Талер 1826 W на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Вюртемберг Талер 1826 W на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность XF
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Вюртемберг Талер 1826 W на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Вюртемберг Талер 1826 W на аукционе Sonntag - May 31, 2017
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг Талер 1826 W на аукционе Sonntag - May 31, 2017
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг Талер 1826 W на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Вюртемберг Талер 1826 W на аукционе Rauch - June 29, 2016
Продавец Rauch
Дата 29 июня 2016
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг Талер 1826 W на аукционе Sonntag - June 2, 2016
Продавец Sonntag
Дата 2 июня 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1826 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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