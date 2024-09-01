Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
Талер 1826 года W (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 29,49 гр
- Чистого серебра (0,823 oz) 25,5973 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал Талер
- Год 1826
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты Талер 1826 года со знаком W. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1266 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1300 EUR. Торги состоялись 22 июня 2009.
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Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 9 января 2023
Сохранность MS65 NGC
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 25 февраля 2021
Сохранность VF
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Продавец Felzmann
Дата 2 декабря 2020
Сохранность VF
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Продавец HIRSCH
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
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Дата 13 марта 2019
Сохранность AU
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность UNC
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2017
Сохранность UNC
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2016
Сохранность UNC
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