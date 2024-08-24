Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
3 крейцера 1818 года (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,281)
- Вес 1,18 - 1,57 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 3 крейцера
- Год 1818
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 3 крейцера 1818 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 7268 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 300 EUR. Торги состоялись 12 октября 2021.
Сохранность
- Все фирмы
- CNG (1)
- Gärtner (1)
- Gorny & Mosch (1)
- Grün (3)
- Höhn (1)
- Künker (1)
- Reinhard Fischer (1)
- Sonntag (7)
- Teutoburger (1)
- WAG (5)
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность AU
Цена
170 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gärtner
Дата 20 июня 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 3 крейцера 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск