Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Монеты Вюртемберга 1818 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1818 W
Средняя цена 9400 $
Продажи
0 29

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1818
Средняя цена 470 $
Продажи
0 136
Аверс
Реверс
Талер 1818
Средняя цена 4800 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
20 крейцеров 1818 W
Средняя цена 230 $
Продажи
1 117
Аверс
Реверс
10 крейцеров 1818 W
Средняя цена 400 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1818
Средняя цена 130 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
3 крейцера 1818
Средняя цена 170 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
1 крейцер 1818
Средняя цена 170 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
1/2 крейцера без года (1816-1864)
Средняя цена 260 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1818
Средняя цена 270 $
Продажи
0 7
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск