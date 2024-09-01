Каталог
Поиск
Аукционы
Тарифы
МЕНЮ
Каталог
Поиск
Аукционы
Тарифы
Поддержка
Аккаунт
Регистрация
Войти в аккаунт
Валюта
USD
Доллар США
Евро
Фунт стерлингов
Швейцарский франк
Польский злотый
Российский рубль
Язык
Русский
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
USD
USD
(Доллар США)
EUR
(Евро)
GBP
(Фунт стерлингов)
CHF
(Швейцарский франк)
PLN
(Польский злотый)
RUB
(Российский рубль)
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
Вход
Главная
Каталог
Вюртемберг
1818
Вюртемберг
Период:
1798-1873
1798-1873
Фридрих I Вильгельм
1798-1816
Вильгельм I
1816-1864
Карл I
1864-1873
Главная
Каталог
Вюртемберг
1818
Монеты Вюртемберга 1818 года
Выберите категорию
Все
Золото
Серебро
Золотые монеты
Дукат 1818 W
Средняя цена
9400 $
Продажи
0
29
Серебряные монеты
Талер 1818
Средняя цена
470 $
Продажи
0
136
Талер 1818
Средняя цена
4800 $
Продажи
0
37
20 крейцеров 1818 W
Средняя цена
230 $
Продажи
1
117
10 крейцеров 1818 W
Средняя цена
400 $
Продажи
0
24
6 крейцеров 1818
Средняя цена
130 $
Продажи
0
13
3 крейцера 1818
Средняя цена
170 $
Продажи
0
22
1 крейцер 1818
Средняя цена
170 $
Продажи
0
20
1/2 крейцера без года (1816-1864)
Средняя цена
260 $
Продажи
0
8
1/2 крейцера 1818
Средняя цена
270 $
Продажи
0
7
Лучшие предложения
Nomisma Spa
Аукцион
1 сент. 2024
Great Coins & Art Auctions
Аукцион
6 сент. 2024
Nomisma Spa
Аукцион
1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск
Год
Зактрыть
Вюртемберг
Период
1798-1873
Категория
Зактрыть
???
Вюртемберг
Период
1798-1873
Фридрих I Вильгельм
1798-1816
Вильгельм I
1816-1864
Карл I
1864-1873
Стать партнером
Email
*
Телефон
Организация
Контактное лицо
Отправить
Реклама
Email
*
Телефон
Организация
Контактное лицо
Отправить
Как можем помочь?
Email
*
Имя
Вопрос
*
Прикрепить файл
Выбрать файл
Отправить