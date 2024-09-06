Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
Талер 1818 года (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,06 гр
- Чистого серебра (0,7515 oz) 23,374 гр
- Диаметр 38 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал Талер
- Год 1818
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты Талер 1818 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1424 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 8000 EUR. Торги состоялись 25 ноября 2013.
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- UBS (1)
Продавец Möller
Дата 13 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 февраля 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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