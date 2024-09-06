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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Талер 1818 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - Талер 1818 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - Талер 1818 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,06 гр
  • Чистого серебра (0,7515 oz) 23,374 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал Талер
  • Год 1818
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты Талер 1818 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1424 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 8000 EUR. Торги состоялись 25 ноября 2013.

Сохранность
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  • Sonntag (7)
  • Teutoburger (1)
  • UBS (1)
Вюртемберг Талер 1818 на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг Талер 1818 на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
5885 $
Цена в валюте аукциона 5500 EUR
Вюртемберг Талер 1818 на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
2354 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Вюртемберг Талер 1818 на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг Талер 1818 на аукционе Sonntag - November 29, 2022
Продавец Sonntag
Дата 29 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг Талер 1818 на аукционе Möller - June 13, 2022
Продавец Möller
Дата 13 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Вюртемберг Талер 1818 на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг Талер 1818 на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Вюртемберг Талер 1818 на аукционе BAC - March 17, 2021
Продавец BAC
Дата 17 марта 2021
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг Талер 1818 на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Вюртемберг Талер 1818 на аукционе BAC - September 8, 2020
Продавец BAC
Дата 8 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг Талер 1818 на аукционе Künker - March 19, 2020
Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1818 на аукционе BAC - February 27, 2020
Продавец BAC
Дата 27 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг Талер 1818 на аукционе Reinhard Fischer - November 22, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг Талер 1818 на аукционе BAC - June 4, 2019
Продавец BAC
Дата 4 июня 2019
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг Талер 1818 на аукционе BAC - October 18, 2018
Продавец BAC
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг Талер 1818 на аукционе BAC - February 27, 2018
Продавец BAC
Дата 27 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг Талер 1818 на аукционе Künker - February 1, 2018
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2018
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг Талер 1818 на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг Талер 1818 на аукционе BAC - May 30, 2017
Продавец BAC
Дата 30 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1818 на аукционе Sonntag - May 31, 2017
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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